В пятницу, 29 мая жителей Одессы ждет сюрприз - дождя не придвидиться

Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Они сообщили, что в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-12 °С, днем ​​17-19 °С.

Температура морской воды 14-15 °С.

По области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 8-13 °С, днем ​​17-22 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, что 28 мая в Одессе всего за несколько часов выпало рекордное количество осадков.

По состоянию на 12.00 количество выпавших осадков составило 49,5 мм при суточной норме 26 мм. В последний раз рекордное количество осадков в мае было зафиксировано в 1962 году – тогда за сутки выпало 66 мм осадков.

В Одессе затяжной ливень затопил улицы так сильно, что некоторые жители решили порыбачить.

Так, двоих рыбаков с удочками заметили 28 мая на улице Черноморского Казачества на Пересыпи, где наблюдались самые большие проблемы с отводом дождевой воды.

Напомним, улицы ушли под воду: на Одессу обрушился мощный ливень, движение транспорта затруднено

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