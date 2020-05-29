В пятницу, 29 мая жителей Одессы ждет сюрприз - дождя не придвидиться
Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Они сообщили, что в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12 °С, днем 17-19 °С.
Температура морской воды 14-15 °С.
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По области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 8-13 °С, днем 17-22 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, что 28 мая в Одессе всего за несколько часов выпало рекордное количество осадков.
По состоянию на 12.00 количество выпавших осадков составило 49,5 мм при суточной норме 26 мм. В последний раз рекордное количество осадков в мае было зафиксировано в 1962 году – тогда за сутки выпало 66 мм осадков.
В Одессе затяжной ливень затопил улицы так сильно, что некоторые жители решили порыбачить.
Так, двоих рыбаков с удочками заметили 28 мая на улице Черноморского Казачества на Пересыпи, где наблюдались самые большие проблемы с отводом дождевой воды.
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