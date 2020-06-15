В Одессе неадекватный мужчина подошел к полицейскому, попросил помочь, а затем наросился на него с кулаками

Подробности сообщила пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По рассказам правоохранителей, мужчина обратился к ним с вопросом, как добраться до миграционной службы. Когда помощник дежурного начал объяснять, неадекват набросился на полицейского и нанес ему несколько ударов по голове. В результате копу понадобилась медицинская помощь.

Агрессивного мужчину задержали. Как выяснилось, он приехал из Кировоградской области. Свои действия он никак не объяснил, теперь его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, а пока буяна поместили в СИЗО.

В полиции отметили, что нападавшему сообщили о подозрении по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее мы сообщали, в селе Дачное, что под Одессой, пять человек получили осколочные ранения после взрыва гранаты.

Трое молодых мужчин в возрасте 23-29 лет нашли в местном карьере несколько гранат РГД-5, принесли их домой и начали разбирать.

Рядом с ними во дворе находились также 16-летняя девушка и 70-летняя женщина. В итоге одна из гранат взорвалась. Все пятеро получили осколочные ранения конечностей.

На место ЧП съехались следственно-оперативная группа и взрывотехники. После осмотра полиция обнаружила и изъяла еще две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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