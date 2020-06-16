В сети показали, как элитный район Аркадия на одесском побережье застроили высотками и превратили в бетонные джунгли

Кадры сделаны с высоты птичьего полета, их показал в соцсетях урбанист Константин Емельянов, передает Politeka.net.

Курортная прибрежная зона в Аркадии и на Гагаринском плато выглядит сейчас, как уплотненный спальный район с высотками по 25 этажей стена в стену. По всей вероятности, один из элитных районов Одессы в скором времени рискует потерять этот статус.

Урбанист обратил внимание, что на самой дорогой и ценной земле, где ранее была территория курортов и парков, власти Одессы разрешили строить жилье самого низкого класса без развития инфраструктуры.

«Мэр на публике сетует и апеллирует к тому, что он никак не может повлиять на ситуацию и Киев его не слышит. Правда? Я не понимаю, как за 5 с хвостом лет не представлялось возможности через Киев, медиа и т.д. решить проблему хаотичной застройки», - написал он.

Пользователи в соцсетях с гневом комментируют хаотичные застройки в курортной зоне Одессы.

«Мэр разводит лохов, когда делает такие заявления.

Выделяет землю под стройку и выдаёт градусловия горсовет и мэрия, то есть его соратники по партии и его подчиненные. Это два важнейших базиса, без которых стройка не может вообще быть осуществлена», «Забавно, что там живут люди из IT компаний. Ад пуст, все черти здесь», «Жуть», «Ужас», - пишут в комментариях.

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