В Одесской области затопило несколько сел

Из-за сильных ливней спасателям пришлось откачивать воду из домов и подвалов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Вчера, 23-го июня, спасателям поступил вызов. Откачивание дождевой воды понадобилось сразу нескольким селам в Одесской области.

В селе Качуровка Подольского района в результате сильных дождей затопило 7 частных домохозяйств и 2 подвала. В Виноградовке Болградского района подтопило 3 частных домохозяйства.

Ранее мы писали, что на севере Одесской области прошел сильный дождь, который подпортил жизнь местных жителей.

Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба. Непогода промчалась по региону 22-23 июня, но ее последствия местные жители расхлебывают до сих пор, а спасатели не справляются с ней.

Кроме того, мы писали, что в Одесской области морская вода на некоторых пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим нормам

Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований Одесским лабораторным центром Министерства здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было взято 93 пробы воды на пляжах Одессы и области. Анализы показали, что 29 проб не отвечают санитарно-микробиологическим нормам. Несоответствие нормам было обнаружено в воде, отобранной на пляжах Одессы и поселка городского типа Затока.

Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.