В разгар курортного сезона в Одессе особо предприимчивые дельцы продолжают эксплуатировать диких животных, несмотря на запрет

В частности, после обеда на главную улицу города – Дерибасовскую стекаются молодые люди, которые предлагают туристам сфотографироваться со зверушкой за плату или просто погладить и дать «на корм». Среди животных были замечены еноты, сова, орел, лиса.

Мучители зверей не сильно церемонятся со своими подопечными. Они дергают их, пинают, при попытке сбежать. Кроме того, содержат в жутких условиях. Зачастую бедолаги не выдерживают такой «работы» и погибают. После гибели животного дельцы, как правило, тут же находят ему замену.

Кроме того, на Дерибасовскую вернулись многочисленные кони и пони, который раскрасили, постригли и переодели в мифических единорогов и яркие костюмы. Чтобы избежать неприятных ситуаций, когда животные гадят, им попросту не дают есть и пить весь день.

Обратим внимание, что с 2013 года в Одессе действует, запрет на эксплуатацию животных с целью получения прибыли. Однако, как видно на фотографиях, запрет бездействует.

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