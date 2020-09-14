В Одесской области нашли тело иностранного студента, который пропал во время морской прогулки на яхте еще в прошлом месяце

Труп 21- летнего гражданина Нигерии обнаружили 12 сентября в километре от берега (причала № 118) в Черноморске, сообщает пресс-служба местном полиции, передает Politeka

Погибшим оказался студент Обари-Марк Калеба. 20 августа в компании друзей он отправился отдыхать на яхте вблизи дачного посёлка Совиньон на юге Одессы. Те, кто с ним был в этот момент рассказали, что иностранец пошёл купаться и не вернулся.

В полиции отметили, что сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 с пометкой "несчастный случай".

Причину смерти установят судмедэксперты.

Ранее, в сети гуляла информация, что молодого нигерийца пригласила на прогулку владелица одного из местных БДСМ-клубов.

На своей странице в Фейсбуке одесситка, которую зовут Вера Топалова рассказала, что состояла в близких отношениях с пропавшим студентом.

По словам владелицы ночного заведения, 20 августа она пригласила своего друга Обари-Марк Калеба отдохнуть на яхте. Произошло все приблизительно в 16:00. Они с друзьями на судне вышли в море, после чего стали на якорь, и гости пошли купаться. Обари-Марк Калеб тоже оставил свои вещи и пошел плавать, а через несколько минут его уже никто не мог найти.

"В районе 16:00 мы поднялись на борт и через несколько минут вышли в море. Через 15 минут мы встали на якорь и часть гостей пошла плавать. Калеб тоже разделся, оставил на стуле, рядом со мной, свою панаму, телефон, снял часы и пошёл в сторону лесенки, которая спускалась в воду. Я видела, как он пошёл плавать с остальными гостями. Уже через несколько минут я услышала, что его ищут. Это были самые страшные минуты в этот день. Они казались мне вечностью. Позже паника, страх, ступор, ощущение безысходности, слезы, надежда, спасатели, полиция, друзья Калеба... потом бессонные ночи с кошмарами, антидепрессанты, транквилизаторы, ощущение пустоты и горя", - сообщила Вера Топалова на своей странице в Facebook.

После того, как на Топалову посыпался шквал критики, женщина сменила телефон и отказалась комментировать случившееся.

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