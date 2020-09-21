В Одесском горздраве прокомментировали резонансное видео из больницы, на котором показана вереница из машин скорой помощи

Как рассказала директор городского департамента здравоохранения Елена Якименко, скопление скорых возле городской больницы №5 в последние три дня действительно было.

Это связанно с тем, по словам чиновницы, что данная больница является "сортировочной". Именно туда привозят больных с подозрением на китайский вирус, а потом в зависимости от результата анализа перенаправляют в другие больницы.

Она объяснила, что результаты ПЦР-тестов обычно приходят около восьми-девяти вечера.

«В это время "скорые" начинают транспортировку пациентов. А так как жители часто затягивают с обращением в больницу до вечера, в те же восемь-девять часов новых пациентов начинаю привозить к приемному отделению», - пояснила Якименко.

Таким образом в 5-й городской больнице и образовался затор из скорых.

По последним данным на территории Одесской области зафиксировано еще 188 новых случаев китайского вируса.

Общее количество зараженных с начала пандемии составляет 11 609 человек. Из них 4 741 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 188 новых случаев заболевания, из них 43 — у одесситов, 145 — у жителей районов области. Скончались от осложнений, вызванных вирусом 160 человек, выздоровели 2427, продолжают болеть 9023 болеют, под подозрением находятся 13207 жителей.

В Украине на утро, 21 сентября, всего с начала эпидемии 178 353 заболевших Covid-19. Из них 3 583 человека умерли и 78 184 пациента выздоровели. За минувший день вирус подтвердился еще у 2 675 украинцев.

Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза

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