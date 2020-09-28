Специалисты рассказали об опасности для человека и экологии сжигание опавших листьев
С приходом осени у многих людей появляется необходимость сгребать листья, которые опали с деревьев и кустов, а некоторые не задумываясь о вреде для людей и окружающих среды, просто сжигают все листья.
Однако делать это категорически запрещено. Для тех нарушает эти нормы может схлопотать штраф в размере от 340 до 1700 гривен.
Как рассказал биолог Владимир Немерцалов, сжигание листьев это прямая угроза окружающей среде: разрушается верхний слой грунта, погибают полезные насекомые, которые зимуют в листьях, обедняется почва и это только первые пункты из всех существующих угроз, пишут местные
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Разжигая костры мало, кто задумывается, что причиняет вред не только окружающей среде, но и себе самому, а также другим людям.
«Когда листья растут на деревьях, они извлекают из воздуха различные вещества. В том числе, при сгорании листьев образуются канцерогенные соединения, которые могут вызвать онкологические заболевания и другие проблемы. При сгорании листьев образуются газы, которые опасны для живых организмов, в частности, человека», - говорит специалист.
Также костры убивают насекомых, которые участвуют в природном обмене и даже животных, могут влиять на изменение климата и загрязнение воздуха. Но, несмотря на это, костры продолжают разжигать. Причем были случаи, когда погибали и люди. Так, во время возгораний сухой травы в 2017 году погибли 12 человек, в 2018 – 36, в 2019 – 45.
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