Фахівці розповіли про небезпеку для людини та екології спалювання опалого листя

З приходом осені у багатьох людей з'являється необхідність згрібати листя, які опали з дерев і кущів, а деякі не замислюючись про шкоду для людей і оточуючих середовища, просто спалюють все листя.

Однак робити це категорично заборонено. Для тих порушує ці норми може виклопотати штраф у розмірі від 340 до 1700 гривень.

Як розповів біолог Володимир Немерцалов, спалювання листя це пряма загроза навколишньому середовищу: руйнується верхній шар грунту, гинуть корисні комахи, які зимують в листі, збіднюється грунт і це тільки перші пункти з усіх існуючих загроз, пишуть місцеві ЗМІ.

Розпалюючи багаття мало, хто замислюється, що завдає шкоди не тільки навколишньому середовищу, а й собі самому, а також іншим людям.

"Коли листя ростуть на деревах, вони витягують з повітря різні речовини. У тому числі, при згорянні листя утворюються канцерогенні сполуки, які можуть викликати онкологічні захворювання та інші проблеми. При згорянні листя утворюються гази, які небезпечні для живих організмів, зокрема, людини", - говорить фахівець.

Також багаття вбивають комах, які беруть участь в природному обміні і навіть тварин, можуть впливати на зміну клімату і забруднення повітря. Але, незважаючи на це, багаття продовжують розпалювати. Причому були випадки, коли гинули і люди. Так, під час загорянь сухої трави в 2017 році загинули 12 осіб, в 2018 – 36, в 2019 – 45.

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