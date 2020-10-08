Одесситы устроили митинг с требованием установить на дороге светофор

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Подслушано Одесса".

Так, жители жилого комплекса "34 жемчужина" вышли на улицу с плакатами и требовали установить светофор на улице Бассейная/Водопроводная.

"Сегодня вечером жители 34 жемчужины вышли с требованием установить светофор на улице Бассейная/Водопроводная", - говорится в сообщении.

На плакатах написаны призывы установить светофор, чтобы обезопасить район от ДТП.

"ДТП прекратите - светофор установите!",- говорится на одном из плакатов.

В комментариях люди пишут, что застройщик продал одесситам квартиры в ЖК "34 жемчужина", однако не позаботился о светофоре, и люди в этой местности вынуждены перебегать дорогу.

Впрочем, были и те, кто не оценил такую инициативу, считая, что новый светофор спровоцирует пробки в городе.

"Да будет пробка. Пусть Кадор строит эстакаду", "Застройщик впихнул квартиры, они там каждый раз перебегают дорогу. Застройщику по* на жильцов) А они бунтуют, скоро будут сбивать перебегающих зайцев", "Больше новостроек, больше светофоров, больше пробок. Даешь на каждый новострой по новому светофору", - пишут в комментариях.

Напомним, что в Одессе произошло масштабное ДТП с пострадавшими, кадры аварии: "хотел объехать".

А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.