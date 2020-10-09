В Николаеве автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Новости N".

Так, водитель Ford Fusion в центре Николаева сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, однако впоследствии правоохранителям удалось его задержать.

ДТП произошло на проспекте Центральном, напротив магазина "Сотка". Водитель автомобиля Ford Fusion сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть в неположенном для перехода месте, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадали двое пешеходов - мужчины в возрасте 21 и 18 лет. Их с места происшествия доставили в больницу, состояние оценивается как тяжелое.

Правоохранители начали отрабатывать прилегающую территорию и уже через несколько минут установили местонахождение автомобиля, водитель которого сбил парней. Ford Fusion стоял на пересечении улиц Потемкинская и Московская, однако водителя в салоне не было.

Впоследствии водителя также удалось найти. Им оказался 20-летний местный житель, мужчина имел признаки алкогольного опьянения.

По данному факту проводится расследование уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Херсоне задержали пьяного маршрутчика. Так, в полицию поступило сообщение о том, что водитель управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии. Правоохранители остановили маршрутку и удостоверились, что водитель возит пассажиров по городу, будучи выпившим. Маршрутчик объяснил это тем, что выпил бутылку пива, потому что "было жарко и хотелось пить".

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