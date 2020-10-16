В Одессе под новостройками устроили свалку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Подслушано Одесса".

Так, жительница Одессы показала видео новостройки с видом на горы мусора.

"Доброго дня. Строители ЖК "Маршал Сити" (находится рядом с метро) устроили свалку под окнами жителей. Добавьте пожалуйста анонимно. Уже более трех месяцев игнорируют жалобы. Свалка растет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это сообщение от одесситки поступило еще месяц назад, однако по состоянию на сегодня ситуация не изменилась.

"Доброго дня. Ничего не изменилось с мусором. Я звонила в горсовет. Писала на сайте жалобу. Не публикуют почему-то. Звонила в ЖК. Говорят, это не их территория, где мусор лежит. Но они его туда носят... Грузовик забирает землю и выбрасывает пакеты, которые попали с землей", - рассказала одесситка.

Такие сомнительные "пейзажи" люди наблюдают в Одессе на ул. Небесной сотни, 111 (ЖК "Маршал Сити").

На опубликованных кадрах можно увидеть грузовик, рядом с которым на земле, прямо возле многоэтажек, лежат горы мусора.

В комментариях одесситке посоветовали написать жалобу в Министерство экологии.

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