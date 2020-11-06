За сутки китайский вирус унес жизни еще шести жителей одесской области

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на данные мониторинга СНБО.

По состоянию на 6 ноября, на Одесчине зафиксировано 554 новых случая заражения. Число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 27392.

За минувшие сутки с болезнью не справились 6 пациентов и скончались. Всего летальных исходов в Одесской области зарегистрировано 408.

В тоже время вчера вылечились 750 жителей Одесской области. За все время побороли коварный недуг 6899 жителей региона.

Количество новых подозрений на китайский вирус увеличилось на 555 (29172).

До этого мы сооьщали, что Одесская области оказалась в тройке лидеров по несоблюдению карантинных требований.

В частности, регион занял второе место в Украине по числу штрафов за нарушение карантина. Опережает Одесчину только Киев.

За время эпидемии в Одесской области оштрафовали 210 человек. Всего в одесские суды правоохранители подали 2 692 админпротокола. Из них 1 496 уже рассмотрели, а по 968 делам еще не вынесли решение.

Так что в скором времени число штрафов может существенно увеличиться.

Напомним, что в Одессе военный две недели боролся с китайской заразой, медики сделали всё возможное: детали трагедии

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