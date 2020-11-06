За сутки китайский вирус унес жизни еще шести жителей одесской области
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на данные мониторинга СНБО.
По состоянию на 6 ноября, на Одесчине зафиксировано 554 новых случая заражения. Число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 27392.
За минувшие сутки с болезнью не справились 6 пациентов и скончались. Всего летальных исходов в Одесской области зарегистрировано 408.
В тоже время вчера вылечились 750 жителей Одесской области. За все время побороли коварный недуг 6899 жителей региона.
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Количество новых подозрений на китайский вирус увеличилось на 555 (29172).
До этого мы сооьщали, что Одесская области оказалась в тройке лидеров по несоблюдению карантинных требований.
В частности, регион занял второе место в Украине по числу штрафов за нарушение карантина. Опережает Одесчину только Киев.
За время эпидемии в Одесской области оштрафовали 210 человек. Всего в одесские суды правоохранители подали 2 692 админпротокола. Из них 1 496 уже рассмотрели, а по 968 делам еще не вынесли решение.
Так что в скором времени число штрафов может существенно увеличиться.
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