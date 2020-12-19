Водитель в Одесской области сбил двух женщин

Мужчина скрылся с места смертельного ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Полиция разыскала водителя, который 18 декабря сбил двух женщин в селе Одесской области и скрылся с места смертельного ДТП.

По предварительной информации, встречный автомобиль ослепил 31-летнего водителя «ВАЗа», в автомобиле которого не работали стеклоочистители. Он выполнил маневр вправо и совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП 54-летняя женщина скончалась от полученных травм, а 42-летняя - получила травму ноги. Водитель с места происшествия скрылся, однако через полчаса полицейские его разыскали в Арцизе.

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