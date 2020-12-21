Проехать можно только на тракторе

Жители одного из сел на Одесчины оказались отрезаны от внешнего мира

Так, единственная дорога ведущая в поселок Александровка в Тарутинском районе Одесской области оказалась размыта из-за обильных дождей. Об этом сообщили местные жители в паблик «Тарутинская беседка», разместив в придачу фото и видео, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как дожди и непрерывная сырость окончательно уничтожили грунтовку.

В магазине, как и в домах местных жителей, закончились продукты. По всей видимости, машина скорой помощи, как и любая другая экстренная служба, сюда не доедет, застряв в трясине.

Жители села говорят, чтобы добраться за хлебом нужно ехать на тракторе, на другом транспорте попросту не проехать.

"Вот бы депутатов со своими вездеходами туда, может сдвинул бы этот вопрос с мёртвой точки Уже много лет эти люди отделены от мира, за что такое наказание",

"Издевательство над народом!!Побойтесь Бога,там старики и ДЕТИ!!!Бездушные существа, твари",

" Бедные бедные люди! Господи, дай силы и терпения дождаться им хороших дорог!!!",

" На следующих выборах депутата в облсовет нужно из Александровки избрать, и желательно чтобы и родители и дети его там жили, может сдвинут этот вопрос с мёртвой тоски",- комментируют в сети.

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