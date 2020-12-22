По улицам Черноморска Одесской области разгуливал неадекватный мужчина без одежды

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как выяснилось, все произошло этой ночью, 22 декабря. Нагой дебошир бегал по улицам города, вел себя неадекватно, кричал, что по нему что-то ползает. Его обнаружили сотрудники "Муниципальной Варты".

По словам стражей порядка, после вызова скорой медицинской помощи и сотрудников полиции, мужчину госпитализировали в Одессу.

До этого мы сообщали, что по Одессе расхаживает мужчина с пистолетом, который грабит магазины.

Так , на выходных в круглосуточный магазин «Сеньор», который находится в Испанском переулке, зашел неизвестный мужчина в медицинской маске, достал пистолет и угрожая им потребовал, чтобы продавщица отдала все деньги из кассы.

Преступник завладел 1 500 гривен и скрылся.

В тоже время сотрудники другого магазина на улице Ядова сообщили, что две недели назад у них произошло аналогичное ограбление.