В Одесской области не уменшается количество больных китайским вирусом

За прошлые сутки по состоянию на 9:00 26 декабря заболевание COVID-19 лабораторно подтвердили у 513 жителей Одесской области, передает "Суспільне".

Из них 24 ребенка и 13 медиков, сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

Всего по состоянию на 26 декабря коронавирусную инфекцию диагностировали у 68 тысяч 447 жителей одесского региона. Из них 3 тысячи 460 детей и 2 тысячи 200 медработников.

По информации на 16.00 25 декабря, в опорных больницах Одессы были 94 свободных места для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего, по данным на утро пятницы, в городских медучреждениях находились 470 пациентов с COVID-19, включая пятерых детей.

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Об одном таком случае, который имел место на днях в Херсонском сквере, рассказали в местной полиции.

Трое подростков заприметили жертву и решили ее ограбить. Ею стала 37 -летняя женщина, которая возвращалась с работы домой примерно в 7 часов вечера.

Потерпевшая обратилась в полицию и вскоре копы задержали юнцов.

Гаджет у подростков изъяли, а вот несколько тысяч гривен, которые юноши сняли с ее карточки, были потрачены ими на развлечения.

Теперь их ждёт увлекательный мир за решёткой сроком от четырех до восьми лет.

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