В Одесской области младенец умер в машине скорой помощи, которая застрала в сугробах снега

Трагедия случилась в с. Новые шомполы.

Роды пришлось принимать сожителю женщины, которого по телефону консультировал фельдшер. Об этом информирует ТСН.

Но ребенок не выжил - захлебнулся околоплодными водами, когда женщину доставили в больницу, спасать малыша было уже поздно.

Сейчас роженица в медучреждении, ей 24 года, это ее вторые роды.

Она была на 35-й неделе беременности и живет в райцентре, где есть больница, но перед самой непогодой поехала к сожителю в Новые шомполы.

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.