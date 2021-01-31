В Одесской области младенец умер в машине скорой помощи, которая застрала в сугробах снега
Трагедия случилась в с. Новые шомполы.
Роды пришлось принимать сожителю женщины, которого по телефону консультировал фельдшер. Об этом информирует ТСН.
Но ребенок не выжил - захлебнулся околоплодными водами, когда женщину доставили в больницу, спасать малыша было уже поздно.
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Сейчас роженица в медучреждении, ей 24 года, это ее вторые роды.
Она была на 35-й неделе беременности и живет в райцентре, где есть больница, но перед самой непогодой поехала к сожителю в Новые шомполы.
Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.
Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.
По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.
В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.
"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.
Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.
Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.
Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.