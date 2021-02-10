Под Одессой произошла авария
В Овидиопольском районе, произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
Травмированного водителя зажало в салоне. Только когда на вызов приехали спасатели с помощью специального оборудования удалось вытащить мужчину из авто. Пострадавших передали медикам.
Устанавливаются подробности.
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Ранее мы писали, что на Одесчине украли ящик для пожертвований .
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.
Мужчина зашел в один из офисов Черноморска и украл оттуда ящик для пожертвований и уехал на личном авто.
В городе и области объявили план «Перехват».
Полицейские оперативно обнаружили автомобиль. На требование остановиться водитель не реагировал, в ходе преследования, патрульные догнали и заблокировали машину.
Правоохранители задержали двух мужчин, которые находились в машине.
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