В порту под Одессой на одном из терминалов Черноморского порта тушили пожар
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Прибывшие спасатели обнаружили, что пожар произошел в бытовом помещении на первом этаже 4-этажного здания - огонь быстро ликвидировали. Огонь повредил имущество сотрудников порта. Погибших и пострадавших нет.
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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.
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