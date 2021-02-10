В Одессе вандалы изуродовали скульптуру
Одну из двух парных скульптур львов возле Воронцовского дворца в Одессе испортили вандалы, передает "Топор".
Фигуры перенесли на нынешнее место после Второй мировой войны и представляют собой большие скульптуры львов, которые держат лапу на шаре.
Несколько лет тому назад их полностью отреставрировали, но вандалы сорвали свою злость на скульптурах.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Софию Ротару познакомили с женихом-миллионером ее 19-летней внучки, как он выглядит: "Главное, чтобы я..."
Анджелина Джоли в одной майке раскованно показала маленькие шалости у бассейна: "Безупречные движения"
Заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»
"До последнего принимал пациентов": внезапно не стало украинского врача, который пол жизни спасал детей
Ранее мы сообщали, что погода продолжает доставлять неприятности одесситам, теперь улицы превратились в реки.
Если в понедельник было очень сложно перемещаться по городу из-за гололеда и обледенения деревьев, кроны которых могли в любой момент посыпаться на голову, то во вторник из-за дождя и тающего снега образовался настоящий потоп.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели"
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение
Также Politeka писала, безжалостная стихия атаковала Одессу, дороги превратились в каток: видео происходящего