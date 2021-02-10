В Одессе вандалы изуродовали скульптуру

Одну из двух парных скульптур львов возле Воронцовского дворца в Одессе испортили вандалы, передает "Топор".

Фигуры перенесли на нынешнее место после Второй мировой войны и представляют собой большие скульптуры львов, которые держат лапу на шаре.

Несколько лет тому назад их полностью отреставрировали, но вандалы сорвали свою злость на скульптурах.

Ранее мы сообщали, что погода продолжает доставлять неприятности одесситам, теперь улицы превратились в реки.

Если в понедельник было очень сложно перемещаться по городу из-за гололеда и обледенения деревьев, кроны которых могли в любой момент посыпаться на голову, то во вторник из-за дождя и тающего снега образовался настоящий потоп.

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