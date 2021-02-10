В Одессе вандалы изуродовали скульптуру

Одну из двух парных скульптур львов возле Воронцовского дворца в Одессе испортили вандалы, передает "Топор".

Фигуры перенесли на нынешнее место после Второй мировой войны и представляют собой большие скульптуры львов, которые держат лапу на шаре.

Несколько лет тому назад их полностью отреставрировали, но вандалы сорвали свою злость на скульптурах.

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