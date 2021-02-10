В полицию Одессы поступило сообщение о минировании
Из помещений здания Пятого апелляционного суда на проспекте Гагарина. эвакуируют работников и персонал, передает "7kanal".
Сейчас на место выехали оперативники, взрывотехники и кинологи с собаками.
Ранее мы писали, что на Одесчине украли ящик для пожертвований .
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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.
Мужчина зашел в один из офисов Черноморска и украл оттуда ящик для пожертвований и уехал на личном авто.
В городе и области объявили план «Перехват».
Полицейские оперативно обнаружили автомобиль. На требование остановиться водитель не реагировал, в ходе преследования, патрульные догнали и заблокировали машину.
Правоохранители задержали двух мужчин, которые находились в машине.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели"
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение
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