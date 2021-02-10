Заключенные Одесского СИЗО выманили у девочки более 50 тысяч гривен
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Черниговской области, передает "Думская".
10-летняя девочка передала мужчине 40 тысяч гривен, 350 долларов и 250 евро, после того, как он по телефону сказал ей, что ее родители якобы попали в беду.
Ребенок отдал пакет с деньгами таксисту, который приехал в Чернигов из Одессы, а после получения посылки вернулся обратно.
Во время обыска у трех арестантов 1985, 1987 и 1995 года рождения нашли мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи. Все трое подозреваемых находятся в СИЗО уже несколько лет.
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Проводится расследование по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).
Ранее мы писали, что на Одесчине украли ящик для пожертвований .
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.
Мужчина зашел в один из офисов Черноморска и украл оттуда ящик для пожертвований и уехал на личном авто.
В городе и области объявили план «Перехват».
Полицейские оперативно обнаружили автомобиль. На требование остановиться водитель не реагировал, в ходе преследования, патрульные догнали и заблокировали машину.
Правоохранители задержали двух мужчин, которые находились в машине.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели"
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