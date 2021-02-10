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В Одесском зоопарке выхаживают хищную птицу, которую принес одессит

Сегодня ночью неравнодушный одессит принес в зоопарк подобранную им птицу. Оказалось, что это канюк, хищник семейства ястребиных.

Об этом рассказал журналисту 048.ua директор зоопарка Игорь Беляков.

Он рассказал, что канюка привез Георгий Липский. Игорь Беляков говорит, что он не в первый раз привозит птиц, летом привозил орлана-белохвоста, его потом выпустили на Тилигуле.

“Он позвонил вечером и сказал, что едет в зоопарк с птицей. Ему кто-то сообщил, что на поселке Котовского ястреб упал с дерева. Это все прямо в черте города. Георгий ее привез, передал в зоопарк. Наши врачи-орнитологи осмотрели ее” - , рассказал директор зоопарка.

Ястреб не может летать, но птица не ранена, активна, ее жизнь вне опасности. По словам директора зоопарка, канюк вероятнее всего ослаб из-за голода, так как погодные условия не давали возможности успешно охотиться.

Так же Игорь Беляков заверил, что после реабилитации ястреб будет выпущен в дикую природу.

“Видимо из-за морозов, он не мог ловить добычу, он ослаб и похудел, но не критически. Он целенький, никаких травм у него нет, нет болезней. Он просто голодал и ослаб, его надо подкормить. Сейчас говорят, что морозы будут воскресенья по 19 февраля и я думаю, что мы его до конца морозов его поддержим и выпустим его”, - говорит директор.

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