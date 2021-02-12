Что это было?

Жителей Одессы всполошили фейерверки, которые громыхали по полчаса

Видео салютов показали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Одесситы стали сообщать о фейерверках, которые, которые по их уверениям, длились по 20-30 минут.

Так, одни запускали в парке Победы, другие на улице Грушевского. Из-за того, что их запускали недалеко от жилых домов, поэтому дворы наполнились дымом.

Как оказалось, это китайцы праздновали Новый год по восточному календарю.

Одесситы принялись комментировать в соцсетях.

«Что за жесть. Вьетнамский/китайский квартал на Грушевского. Уже минут 30 пускают салют не переставая, всё в дыму. Самих салютов уже не видно из-за дыма, как и проезжей части», - пожаловалась одна из местных жительниц.

"Для них это самая важная новогодняя традиция. Без салютов - это не новый год. Чем больше взорвут, тем удачнее будет год. Просто место вечно неудачное для салютов выбирают",

" Боже, люди! Вам уже и салют не нравится! Это ж надо быть такими вечно недовольными!", - пишут в сети.

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