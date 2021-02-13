В больницах Одессы находятся 211 пациентов с коронавирусом
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По информации на 12 февраля, в городской инфекционке находятся 144 пациента с COVID-19
49 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии — 95 пациентов, из которых двое получают кислородную терапию.
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Ранее мы писали, что в Одессе вандалы изуродовали скульптуру.
Одну из двух парных скульптур львов возле Воронцовского дворца в Одессе испортили вандалы.
Фигуры перенесли на нынешнее место после Второй мировой войны и представляют собой большие скульптуры львов, которые держат лапу на шаре.
Несколько лет тому назад их полностью отреставрировали, но вандалы сорвали свою злость на скульптурах.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели".
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение.
Также Politeka писала, перекрыто движение: ограничен проезд по одесской трассе, детали срочного решения.