В Одесской области освободили из снежных заносов машину скорой помощи

12 февраля спасателям поступило сообщение, что в снегу застряли 3 машины и нужна помощь, информирует пресс-служба ДСНС

Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автомобили на проезжую часть, о помощь получили 6 человек.

Машина скорой помощи слетела с дороги и застряла в снежном сугробе. В авто медиков находилась заболевшая гражданка 1939 года. Спасатели отбуксировали скорую и оказали помощь 5-ти людям.

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Ранее мы писали, что в Одессе вандалы изуродовали скульптуру.

Одну из двух парных скульптур львов возле Воронцовского дворца в Одессе испортили вандалы.

Фигуры перенесли на нынешнее место после Второй мировой войны и представляют собой большие скульптуры львов, которые держат лапу на шаре.

Несколько лет тому назад их полностью отреставрировали, но вандалы сорвали свою злость на скульптурах.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели".

Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение.

Также Politeka писала, перекрыто движение: ограничен проезд по одесской трассе, детали срочного решения.