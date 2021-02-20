В Одессе ищут пропавшую девочку

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП.

Разыскивается 11-летняя София Мельникова, которая 19 февраля около 19:00 ушла на прогулку в Старобазарный сквер и до сих пор не вернулась.

Девочка была одета в черную куртку с белыми надписями, черные штаны, белую шапку, обувь красного цвета. У девочки при себе был рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться София - сообщите по телефону (048) 722-45-42 или на спецлинию «102».

UPD: поиски девочки завершились успешно - вернувшись домой, София поднялась этажом выше и заснула на лестнице.

Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.

Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.

Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги. Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен. Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества. Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."

Также Politeka сообщала, что под Одессой преступник устроил "отлов" детей, фото: "караулит по пути домой из школы"