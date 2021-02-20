В Одессе ищут пропавшую девочку
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП.
Разыскивается 11-летняя София Мельникова, которая 19 февраля около 19:00 ушла на прогулку в Старобазарный сквер и до сих пор не вернулась.
Девочка была одета в черную куртку с белыми надписями, черные штаны, белую шапку, обувь красного цвета. У девочки при себе был рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться София - сообщите по телефону (048) 722-45-42 или на спецлинию «102».
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UPD: поиски девочки завершились успешно - вернувшись домой, София поднялась этажом выше и заснула на лестнице.
Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.
Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.
Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.
Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.
Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.
Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
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