Под Одессой замерз Хаджибейский лиман
Увидеть невероятную красоту пока еще можно на берегу Хаджибейского лимана, передает dozor.com.ua.
На фоне заходящего солнца смотрится лиман просто фантастически.
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Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.
Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.
Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.
Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.
Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.
Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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