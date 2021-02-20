Под Одессой замерз Хаджибейский лиман

Увидеть невероятную красоту пока еще можно на берегу Хаджибейского лимана, передает dozor.com.ua.

На фоне заходящего солнца смотрится лиман просто фантастически.

Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.

Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.

Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги. Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен. Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества. Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."

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