В одесских опорных больницах свободны всего 238 «коронавирусных» коек
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В городской клинической инфекционной больнице находятся 173 пациента с COVID-19.
По данным на 19 февраля, на лечении в городской инфекционки находятся 173 пациента с COVID-19. 21 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходит лечение в ГКБ №1, 27 человек — в ГКБ №10, 24 человека — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.
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Ранее мы сообщали, что в Одессе пожилые женщины поругались и затеяли драку из-за банкомата.
Потасовка случилась в одной из отделений Приватбанка.
Как оказалось, одна женщина напала на людей из-за того, что они долго стояли у банкомата.
«Они долго чухаются, а мне нужно срочно оплату произвести. Это же не дело, что эти коровы не умеют пользоваться банкоматом», - объясняет охраннику банка нападавшая.
Также Politeka сообщала, что под Одессой преступник устроил "отлов" детей, фото: "караулит по пути домой из школы"