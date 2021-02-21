В Одессе одинокой пенсионерке стало плохо в запертой квартире

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.

Соседка пожилой женщины позвонила в полицию и заявила, что пенсионерка уже два дня не выходит на связь и не отвечает на телефонные звонки.

Чтобы открыть входную дверь, вызвали спасателей.

"В квартире патрульные увидели беспомощную женщину. Инспекторы сразу предоставили ей домедицинскую помощь и вызвали скорую", — говорится в сообщении.

Пенсионерку госпитализировали, и сейчас она находится под наблюдением врачей.

Ранее мы сообщали, что в Одессе пожилые женщины поругались и затеяли драку из-за банкомата.

Потасовка случилась в одной из отделений Приватбанка.

Как оказалось, одна женщина напала на людей из-за того, что они долго стояли у банкомата.

«Они долго чухаются, а мне нужно срочно оплату произвести. Это же не дело, что эти коровы не умеют пользоваться банкоматом», - объясняет охраннику банка нападавшая.

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