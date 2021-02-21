В Одессе одинокой пенсионерке стало плохо в запертой квартире
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.
Соседка пожилой женщины позвонила в полицию и заявила, что пенсионерка уже два дня не выходит на связь и не отвечает на телефонные звонки.
Чтобы открыть входную дверь, вызвали спасателей.
"В квартире патрульные увидели беспомощную женщину. Инспекторы сразу предоставили ей домедицинскую помощь и вызвали скорую", — говорится в сообщении.
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Пенсионерку госпитализировали, и сейчас она находится под наблюдением врачей.
Ранее мы сообщали, что в Одессе пожилые женщины поругались и затеяли драку из-за банкомата.
Потасовка случилась в одной из отделений Приватбанка.
Как оказалось, одна женщина напала на людей из-за того, что они долго стояли у банкомата.
«Они долго чухаются, а мне нужно срочно оплату произвести. Это же не дело, что эти коровы не умеют пользоваться банкоматом», - объясняет охраннику банка нападавшая.
Также Politeka сообщала, что под Одессой преступник устроил "отлов" детей, фото: "караулит по пути домой из школы"