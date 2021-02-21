На Одесчине маленькие дети провалились под лед
Водитель грузовика увидел, как три ребенка, которые играли на замерзшем Тилигульском лимане, внезапно провалились под лед, передает volnorez.
Мужчина бросился на помощь, но тонкий лед не выдерживал его веса, тогда он соорудил из ремней стяжки груза длинную веревку и по одному вытащил ребят на берег.
Сейчас с детьми, которым от 8 до 10 лет, все хорошо, они признались, что пошли посмотреть на лебедей.
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Ранее мы сообщали, что в Одессе пожилые женщины поругались и затеяли драку из-за банкомата.
Потасовка случилась в одной из отделений Приватбанка.
Как оказалось, одна женщина напала на людей из-за того, что они долго стояли у банкомата.
«Они долго чухаются, а мне нужно срочно оплату произвести. Это же не дело, что эти коровы не умеют пользоваться банкоматом», - объясняет охраннику банка нападавшая.
Также Politeka сообщала, что под Одессой преступник устроил "отлов" детей, фото: "караулит по пути домой из школы"