В Одессе ребенка ограбили прямо у подъезда

У 8-летнего мальчика, который после уроков возвращался домой, мужчина вырвал из рук мобильный телефон.

Полицейские оперативно разыскали нападавшего - им оказался 31-летний местный житель.

Полицейские устанавливают местонахождение смартфона, преступник успел продать его.

Ранее мы сообщали, что на Одесчине маленькие дети провалились под лед.

Водитель грузовика увидел, как три ребенка, которые играли на замерзшем Тилигульском лимане, внезапно провалились под лед.

Мужчина бросился на помощь, но тонкий лед не выдерживал его веса, тогда он соорудил из ремней стяжки груза длинную веревку и по одному вытащил ребят на берег.

Сейчас с детьми, которым от 8 до 10 лет, все хорошо, они признались, что пошли посмотреть на лебедей.

Также Politeka сообщала, что под Одессой преступник устроил "отлов" детей, фото: "караулит по пути домой из школы"