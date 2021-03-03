Одесситы случайно нашли тело мужчины в колодце
Бездыханное тело жителя села Шевченково, обнаружили соседи в колодце.
На место происшествия вызвали полицию, передает «Волнорез».
Специалисты предварительно установили, что на теле погибшего следов насильственной смерти нет.
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Тело направили на экспертизу. Сейчас идет расследование.
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