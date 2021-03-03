В Одесі більше тисячі держслужбовців зважилися покращити свою українську мову

Про це йдеться в сюжеті «ТСН».

Після вступу в силу норми закону, який зобов'язує держслужбовців розмовляти державною при обслуговуванні громадян, службовців посадили за навчальні парти.

Уроки викладають три педагоги, держслужбовці прийшли на уроки з власної ініціативи, а керівництво їх у цьому підтримало.

Вчити українську мову чиновники будуть майже місяць по два уроки на тиждень.

До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси орудують зухвалі грабіжники, які зазіхають на майно городян.

Так, прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару.

Зловмисники почали чіплятися до хлопця і дівчини, а потім силою відібрали у них телефони і рюкзак з документами.

Копи затримали злодюг, ними виявилися двоє одеситів у віці 19 і 23 років.

Пізніше з'ясувалося, що раніше вони викрали електроскутер на Дерибасівській, який продали на запчастини.

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