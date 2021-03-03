В Одесской области заметили уникальных птиц
Об этом сообщил эколог Иван Русев.
В нацпарке «Тузловские лиманы» Одесской области заметили редкую птицу шилоклювку.
Птицы были замечены на границе Тузловской Амазонии в Татарбунарском районе - они искали еду в воде.
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