В сети показали преступный умысел карманников, которые промышляют в маршрутках Одессы

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел в городской маршрутке №185.

«Человек предъявлял невиновному, что он украл телефон, отвлек внимание, а в это время его напарник вышел на остановке с украденным телефоном и убежал», - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов телеграм-канал сообщил, что оклеветал парня.

Как выяснилось, он просто стал свидетелем того, как карманник вытянул у женщины телефон и решил ей помочь.

«Сказал женщине чтобы обыскала его и опознала своё имущество по итогу маршрутчик открыл дверь один парень убежал второй за ним. Полиция в курсе показания дал, но неприятно вот так видеть, как тебя откровенно поливают грязью люди, которые даже не были там. Пока мы там спорили все сидели молчали, как только парни убежали с телефоном сразу накинулись на меня. А я всего лишь хотел женщине помочь», - рассказал он.

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