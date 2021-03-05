В сети показали преступный умысел карманников, которые промышляют в маршрутках Одессы
Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел в городской маршрутке №185.
«Человек предъявлял невиновному, что он украл телефон, отвлек внимание, а в это время его напарник вышел на остановке с украденным телефоном и убежал», - говорится в сообщении.
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Спустя несколько часов телеграм-канал сообщил, что оклеветал парня.
Как выяснилось, он просто стал свидетелем того, как карманник вытянул у женщины телефон и решил ей помочь.
«Сказал женщине чтобы обыскала его и опознала своё имущество по итогу маршрутчик открыл дверь один парень убежал второй за ним. Полиция в курсе показания дал, но неприятно вот так видеть, как тебя откровенно поливают грязью люди, которые даже не были там. Пока мы там спорили все сидели молчали, как только парни убежали с телефоном сразу накинулись на меня. А я всего лишь хотел женщине помочь», - рассказал он.
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