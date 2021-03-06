Патрульная полиция попала в смертельную аварию под Одессой
Появилось видео момента ДТП на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от поселка Дачное, говорится в Telegram-канале "Х**вая Одесса".
Так, машина патрульных пыталась совершить разворот на трассе, чтобы припарковаться возле коллег, чем автомобиль стоял припаркованным "в кармане".
В тот момент, когда авто практически развернулось, в него на скорости врезается Hyundai Sonata. Удар был сильный, поскольку авто полицейских откинуло.
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Момент ДТП попал на видео.
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