Одесситы начали часто болеть

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одесской области за первую неделю марта выросла на 7,5 % и составила 481,1 случая на 100 тысяч населения, что на 8,6 % ниже эпидемиологического порога.

При этом в некоторых частях области эпидпорог уже превышен: в Черноморске, Измаиле, Беляевском, Ивановском и Овидиопольском районах.

За минувшую неделю в больницы региона попали 545 больных гриппом и ОРВИ, что на 38,3 % больше, чем неделю тому назад.

Ранее мы писали, что в Одесской области полицейские разоружили 16-летнего парня.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, по городу Черноморску разгуливал подросток с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу.

В разговоре, юный житель, которому всего 16 лет признался, что палку и пистолет с патронами он приобрел в интернете, а снаряд нашел на улице. Все предметы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Теперь несовершеннолетний пойдет под суд и ему грозит реальный срок от 2 до 5 лет за незаконное обращение с оружием.

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