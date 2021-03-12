В Одесе разгулялась непогода, как и обещали синоптики

Сильный ветер уже успел повалить несколько деревьев. Ветка одного из них упала на припаркованные автомобили. Момент падения показали сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.

Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.

К слову, мощный атмосферный фронт надвинулся на Одессу, синоптики даже объявили штормовое предупреждение. В течении дня в городе ожидаются порывы ветра в 13 – 18 м/с. В некоторых районах города уже пошел снег. Метеорологи сообщают, что пик непогоды ожидается к 17:00.

Температура воздуха ночью 1-4 градусов мороза, днем до 5 градусов тепла.

Одесситов и жителей области предупредили, что во время непогоды без надобности не ходить по улице, а также не выезжать на автомобиле.

В полиции призвали горожан оставаться бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Также лучше не парковать свои автомобили вдоль дорог.

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