В Одесской области женщина лежала на дороге - все закончилось трагично

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области. По предварительной информации правоохранителей, автомобиль «RENO» наехал на 46-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части.

В районе села Сухой Лиман около девяти вечера 35-летний водитель слишком поздно заметил женщину и не успел вовремя затормозить.

На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины смерти потерпевшей.

Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.

Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.

Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.

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