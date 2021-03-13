Сотни случаев коронавируса официально зафиксированы в Одесской области за прошедшие сутки
Об этом сообщили в Минздраве.
Так, в регионе 767 новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Умерло от осложнений вируса 13 одесситов.
91352 случая заражения коронавирусом обнаружены в Одесской области за все время пандемии.
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Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.
Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.
Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.
Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе
Также Politeka сообщала, разбиты семь авто: в Одессе показали кадры масштабных ДТП, все детали