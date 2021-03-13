На трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг произошло смертельное ДТП
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.
От полученных травм скончался на месте 43-летний водитель легковушки — работник полиции, находившийся вне службы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.
Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.
Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.
Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе
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