На трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг произошло смертельное ДТП

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.

От полученных травм скончался на месте 43-летний водитель легковушки — работник полиции, находившийся вне службы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.

Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.

Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.

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