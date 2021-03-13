В Одесской области вспыхнула девятиэтажка

Загорелся балкон на четвертом этаже, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Горело домашнее имущество на балконе. Во время тушения пожара спасли 79-летнюю хозяйку квартиры и ее 24-летнего внука.

К ликвидации пожара привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.

Пожар, фото: скриншот You Tube

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."

В жизни Винника появилась эффектная брюнетка из "Х-Фактор", кадры облетели Сеть: "Везет же некоторым"

Трагически погиб известный актер-красавец, был в расцвете сил: "По нему будет скучать каждый..."

Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь..."

Тело 7-летней Маши нашли в сарае на Херсонщине, всплыли детали пропажи девочки: что случилось в роковой день
Показать еще

Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.

Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.

Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.

Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе

Также Politeka сообщала, разбиты семь авто: в Одессе показали кадры масштабных ДТП, все детали