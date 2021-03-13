В Одесской области вспыхнула девятиэтажка

Загорелся балкон на четвертом этаже, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Горело домашнее имущество на балконе. Во время тушения пожара спасли 79-летнюю хозяйку квартиры и ее 24-летнего внука.

К ликвидации пожара привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.

Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.

Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.

Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.

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