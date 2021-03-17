Одесская область попала в новую карантинную зону
Обновленное зонирование регионов обнародовали на сайте Министерства здравоохранения, передает "suspilne".
Так, Одесская область оказалась в "оранжевой" зоне карантинных ограничений из-за превышения уровня госпитализации больных COVID-19.
По данным Минздрава, процент госпитализации больных COVID-19 в Одесской области составляет 62,3%, что превышает установленную норму (менее 60% на 100 тысяч).
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Ранее санитарный врач области Виталий Гончаров заявил, что в случае превышения любого из показателей регион попадет в "оранжевой зоны".
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Согласно данным, обнародованным правоохранителями, разыскиваемая 2004 года рождения вышла из дома в понедельник, 15 марта, и с тех пор не возвращалась.
Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза, русые волосы.
Была одета в короткую куртку зеленого цвета, темные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. На руке у девушки была серебряная цепь и красная лента.
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