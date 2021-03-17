В Одесской области врачи до сих пор не получили вакцину от коронавируса

Черноморские врачи рассказали, что партия вакцины в город пока не прибыла.

Ожидается, что в скором времени в Черноморск доставят индийский препарат CoviShield, но точной даты до сих пор нет, сообщает IT-3.

Ранее мы сообщали, в Одессе пропала семнадцатилетняя девушку.

Розыск несовершеннолетней Владиславы Унгурян ведут сотрудники Одесского районного управления полиции №1

Согласно данным, обнародованным правоохранителями, разыскиваемая 2004 года рождения вышла из дома в понедельник, 15 марта, и с тех пор не возвращалась.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза, русые волосы.

Была одета в короткую куртку зеленого цвета, темные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. На руке у девушки была серебряная цепь и красная лента.

Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе

Также Politeka сообщала, разбиты семь авто: в Одессе показали кадры масштабных ДТП, все детали