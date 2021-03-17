В Одесской области врачи до сих пор не получили вакцину от коронавируса
Черноморские врачи рассказали, что партия вакцины в город пока не прибыла.
Ожидается, что в скором времени в Черноморск доставят индийский препарат CoviShield, но точной даты до сих пор нет, сообщает IT-3.
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Согласно данным, обнародованным правоохранителями, разыскиваемая 2004 года рождения вышла из дома в понедельник, 15 марта, и с тех пор не возвращалась.
Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза, русые волосы.
Была одета в короткую куртку зеленого цвета, темные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. На руке у девушки была серебряная цепь и красная лента.
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