В Одесской области за сутки коронавирусом заболели сотни человек
По данным Министерства здравоохранения, в Одесской области в 1058 человек за сутки заразились ковидом.
Всего с начала пандемии в регионе 119801 случай заражения.
За сутки умер 31 больной, 2087 — за все время. За сутки выздоровели 439 инфицированных, всего — 86404.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Ревнивый "Холостяк" Добрынин публично затеял ссору с беременной женой на курорте: "Так, все, пока"
Сын Чапкиса вдали от Украины устроил жгучие танцы у бассейна, показав семью: "Скучаю"
Осадчая не удержала полупрозрачное платье на ветру, заинтриговав беременностью: "С нетерпением..."
Украина утопает в снегу, на термометрах -17: какие регионы страдают больше всего
До этого мы сообщали, в Одессе 14-летний мальчик залез ради селфи на крышу поезда и его ударило током.
Происшествие случилось в ночь на 9 апреля на железнодорожной станции Одесса-Застава 1.
Подростка ударило током в тот момент, когда он бегал по крыше грузового поезда.
Пострадавшего увезли в больницу со страшными ожогами. У него обгорело 90 % кожи.
Напомним, что тело парня нашли вблизи одесского курорта: фото и первые детали загадочной трагедии
Также Politeka сообщала, найдена причина всплеска коронавируса на Одесчине