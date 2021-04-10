В Одесской области за сутки коронавирусом заболели сотни человек

По данным Министерства здравоохранения, в Одесской области в 1058 человек за сутки заразились ковидом.

Всего с начала пандемии в регионе 119801 случай заражения.

За сутки умер 31 больной, 2087 — за все время. За сутки выздоровели 439 инфицированных, всего — 86404.

До этого мы сообщали, в Одессе 14-летний мальчик залез ради селфи на крышу поезда и его ударило током.

Происшествие случилось в ночь на 9 апреля на железнодорожной станции Одесса-Застава 1.

Подростка ударило током в тот момент, когда он бегал по крыше грузового поезда.

Пострадавшего увезли в больницу со страшными ожогами. У него обгорело 90 % кожи.

Напомним, что тело парня нашли вблизи одесского курорта: фото и первые детали загадочной трагедии

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