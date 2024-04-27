В Одесской области начисляли плату за теплоснабжение без учета счетчиков.

Так, Одесские тепловики начисляли плату потребителям без учета счетчиков.

Об этом сообщили в Южном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета.

Теплоснабжение Одессы обвинили в нарушении законодательства о конкуренции.

Сообщается, что тепловики посылали потребителям платежки за тепло, не считая показателей счетчиков.

Как отметили в комитете - это прямо нарушает закон.

"Совершенные действия КП «ТМО» могут привести к ущемлению интересов потребителей посредством понесения ими дополнительных финансовых затрат", – говорится в сообщении.

В результате комитет начал рассмотрение дела о нарушении одесскими тепловиками законодательства о защите экономической конкуренции.

К слову, в Одесской области зафиксирована опасная инфекция, стало известно о количестве заражений на данный момент.

Так, в Одесской области наблюдается спад заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

В Одесском районе зафиксирован случай заболевания ботулизмом - пострадавший употреблял вяленого леща домашнего изготовления в результате чего у него возникли симптомы болезни.

В настоящее время пациент находится в больнице.

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