Многие одесситы провели сегодняшний день без света, стало известно, есть ли графики отключения света в Одессе на 30 января.

Сегодня ДТЭК «Одесские электросети» продолжали плановые ремонтные работы, узнайте, ждать ли графиков отключения света в Одессе на 30 января.

В районе Центрального РЭСа ремонтные работы велись до 19:00-22:00, Северный РЭС отключали до 19:00.

Графики отключения света в Одессе 30 января могут вернуться, узнайте, к чему готовиться.

На четверг, 30 января, почасовые отключения света в Одессе и области не планируются, но ситуация может измениться в любой момент.

Графики ограничения света в Одессе могут вернуться, в данный момент Укрэнерго и ДТЭК не публиковали данные об ограничениях на 30 января.

Одесситам важно знать, если отключения света в Одессе введут 30 января - проверить, к какой группе принадлежит ваше жилище, можно на сайте местного оператора системы распределения.

Графики отключения света в Одессе на 30 января могут вернуться, время подачи света можно узнать с помощью чат-ботов в Телеграм:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

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