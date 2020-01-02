Мешканка Одеської області на звалищі знайшла матрац з великою сумою грошей і передала їх в церкву

Знахідку виявили в селі Шевченкове Кілійського району.Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці голова Кілійської ВІДГ Павло Бойченко, пише Politeka.net

Він зазначив, що кошти передав на зберігання в виконком Кілійської міської ради настоятель храму отець Василь.

«Зважаючи на те, що відразу кілька жителів села заявили про те, що засоби належать саме їм, а довести це ніхто з них не зміг, відповідно до вимог законодавства настоятель храму отець Василь передав кошти на зберігання. У протягом шести місяців кошти будуть зберігатися. Якщо за це час не буде встановлено власника засобів, в згідно із вимогами законодавства, право розпорядитися грошима нададуть людині, яка їх знайшов», — написав Бойченко.

Також він додав, що мова йде про суму не мільйон доларів або євро, а кілька тисяч гривень.

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